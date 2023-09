Turbulências da defesa: Da invencibilidade aos desafios da Série B

A atuação da defesa do Vitória chamou a atenção em dois momentos diferentes nesta edição da Série B. No início do campeonato, alcançaram um feito inédito ao não sofrerem gols nos cinco primeiros jogos. Por outro lado, na rodada anterior, enfrentaram uma situação oposta, sofrendo uma derrota por 6 a 0 diante do CRB.

O Rubro-negro tinha a melhor defesa da competição em seis rodadas consecutivas e, até a 26ª rodada, estava ocupando o terceiro lugar nesse aspecto, com apenas 19 gols sofridos. Eles estavam atrás apenas do Vila Nova, que havia concedido 15 gols até aquele momento, e do Novorizontino, que tinha sofrido 18 tentos.

A performance decepcionante no último domingo, 10, no estádio Rei Pelé, em Maceió, resultou na queda do Vitória no ranking das melhores defesas da Série B. Atualmente, o rubro-negro está posicionado em 8º lugar, tendo sofrido 25 gols até o momento.

Anteriormente líder em saldo de gols, o Vitória agora ocupa a última posição nesse quesito dentro do grupo dos quatro primeiros colocados.

Para recuperar os pontos perdidos, e os gols sofridos da última partida, o Leão da Barra volta a campo no próximo domingo e espera com a ajuda do seu torcedor para voltar a vencer na competição e ficar ainda mais perto do seu maior objetivo que é voltar para a elite do futebol nacional em 2024. Vitória e Avaí entra em campo às 18h, no estádio Manoel Barradas.