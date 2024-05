"Um ciclo novo", afirma Fábio Mota durante a apresentação de Carpini | A TARDE

O novo treinador do Esporte Clube Vitória foi devidamente apresentado por Fábio Mota, presidente do clube, na tarde desta quinta-feira, 16. Thiago Carpini foi contratado para substituir Léo Condé, que estava no clube há mais de um ano e havia sido campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, mas que estava sob pressão devido ao rendimento da equipe nas últimas partidas.

Carpini desembarcou na capital baiana na manhã desta quinta-feira, 16, e seguiu rumo ao Barradão, onde logo após sua apresentação, comandou o primeiro treino com o elenco rubro-negro. Durante a coletiva, o técnico frisou que vai trabalhar com a realidade: "Não gosto de vender sonho, gosto de trabalhar com a realidade. Precisamos trabalhar com a nossa permanência e depois sonhar com coisas maiores, o trabalho e empenho para isso não vão faltar".

"Um fator que vai fazer total diferença é o nosso torcedor, acreditar novamente é o caminho. A cada experiência a gente traz o amadurecimento, esse período no São Paulo amadureci em vários aspectos. Errei muito e acertei um pouco, saio melhor do que quando tive a oportunidade de chegar no São Paulo. Me vejo cada mais preparado, um profissional e ser humano melhor para estar aqui no Vitória. Contribuir nesse início delicado de brasileiro", destacou Carpini.

Ainda durante a coletiva, o presidente Fábio Mota falou pela primeira vez sobre a demissão de Condé: "É um ciclo. Léo Condé é um amigo que vai ficar na história do clube. Conseguiu dois títulos, um deles o mais importante da história do clube, que é o Campeonato Brasileiro (da Série B). Não tem um culpado. A rotina, o tempo, tudo isso vai pesa. Quando terminou o jogo contra o Vasco eu conversei com ele. Ele foi muito franco comigo. Depois conversei com os atletas e assumo a responsabilidade, foi uma decisão nossa de fazer a troca por entender que era hora de mudar e começar um ciclo novo. Temos muito que agradecer a Léo Condé, mas temos um ciclo novo. Vamos partir para frente e nos concentrar no ciclo novo, que é o do Carpini".

Com experiência em clubes do interior paulista, como Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária e Água Santa, onde alcançou o vice-campeonato paulista em 2023, e em equipes como Juventude e São Paulo, Carpini chega com o dever de liderar a reação da equipe, que iniciou a temporada com apenas um ponto conquistado em 15 disputados na Série A.



