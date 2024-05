Uvini revela frustração e ressalta: "Todo mundo está comprometido" | A TARDE

A má fase do Vitória incomoda o torcedor rubro-negro. A equipe chegou a marca de seis jogos sem vencer na temporada, com apenas um ponto somado no Brasileirão e vindo de duas derrotas seguidas. Titular na zaga após a lesão de Camutanga, o zagueiro Bruno Uvini concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 8. O defensor explicou que não falta dedicação e comprometimento dos jogadores para tirar o time desta situação.

"Todo mundo está frustrado com o nosso próprio começo em questões de resultados, primeiramente a torcida. A gente entende, mas dando uma palavra em nome do grupo aqui internamente, todo mundo está extremamente comprometido a mudar esse cenário já a partir do próximo jogo. Todos nós viemos com expectativas boas, estamos trabalhando forte, trabalhando duro na semana aqui com o professor e infelizmente não estamos conseguindo colher esses pontos. Em até alguns certos momentos acho que a gente merecia um pouco mais do que a gente acabou tendo na realidade. A resposta desse grupo que eu passei a incorporar pouco tempo é de muito trabalho. Agora diante dessa situação que eu posso dizer que olhando no olho de cada um do vestiário ali todo mundo está extremamente comprometido a mudar o cenário já", disse Uvini inicialmente.

"Essa é a palavra, responsabilidade. Acho que vim aqui não foi para me esconder de momento difícil. Já passei por muita coisa na carreira, de momentos bons e ruins em clubes e aprendi a superar, aprendi que o trabalho vence todos os obstáculos e é isso. Estou aqui para assumir o meu compromisso, a minha parcela de responsabilidade com o objetivo. A solução vai ser feita de uma maneira que todos nós vamos ter que ser homens de caráter, de atitude e buscar dentro de campo, no dia a dia aqui no clube de treinamento, mas principalmente nos jogos, a mudança, a torcida tem lotado o estádio, tem nos apoiado, como eu disse, infelizmente não foi o começo que eles esperavam e a gente até sente muito por isso, mas não está ninguém aqui de sacanagem ou está devendo no dia a dia, isso aqui é uma palavra que eu posso dar de todo mundo se entrega", complementou.

O Vitória ainda não venceu desde o seu retorno a Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso dos comandados de Léo Condé será no próximo domingo, 12, às 18h30, em São Januário, contra o Vasco da Gama. Uvini acredita que o time é experiente e que vai superar a má fase.

"Desde o primeiro jogo já sendo difícil, que foi a nossa estreia contra Palmeiras, estou percebendo todo mundo encarando como finais. Todo jogo está sendo encarado com extrema concentração. Óbvio que nas nuances da partida, as coisas que acontecem vão levando para um lado ou para outro. Como disse, acho que a gente merecia um pouco mais em alguns dois jogos, pelo menos desses que a gente acabou até perdendo, mas é o futebol. Temos que estar preparados. Tem bastante gente experiente nesse grupo que já passou por isso e nós vamos dar a vida. É a nossa única saída. Temos um grupo qualificado, que tem entrosamento já de um ano passado e com o pessoal de qualidade que chegou. O segredo agora é dar a vida dar a vida pelo clube da vida pelo esforço que tem sido feito e buscar essa vitória já a partir do próximo jogo dando o máximo", encerrou o zagueiro.

