Vai ter estrela? Sócios do “Sou Mais Vitória” decidirão sobre escudo | A TARDE

Campeão brasileiro da Série B, o Vitória abrirá uma votação, onde os Sócios do Sou Mais Vitória vão decidir se o clube colocará ou não uma estrela acima do escudo após a conquista inédita. A escolha ocorrerá até o sábado, 18, às 15h, horas antes do duelo contra o Sport, última partida da equipe no Barradão em 2023.

O Leão da Barra conquistou o título brasileiro da Série B, de forma inédita, na terça-feira, após o empate do Criciúma contra o Guarani, em 1 a 1. A equipe rubro-negra venceu o Novorizontino de virada, 2 a 1, e garantiu o acesso à primeira divisão, e aguardou o tropeço do time catarinense, o que veio dois dias depois.

Confira o comunicado do Vitória:

“Seguindo com a transparência e abertura do clube nessa gestão, a diretoria do Vitória resolveu deixar que os sócios decidam sobre colocar ou não uma estrela no escudo do clube após a inédita conquista do título de campeão brasileiro. A enquete já foi lançada e o sócio torcedor terá até às 15 horas de sábado para votar. Os sócios poderão votar no site do Sou Mais Vitória.”

Desta forma, o Leão fará as última duas rodadas da competição, contra Sport, no Barradão, e Chapecoense, na Arena Condá, apenas para cumprir tabela. Enquanto isso, as equipes adversárias continuam em busca de dois extremos, o rubro-negro de Recife deseja o acesso, já os alviverdes a permanência na Série B.