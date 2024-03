"Vamos atrás 3 a 4 contratações", revela Fábio Mota durante coletiva | A TARDE

Na tarde desta quinta-feira, 7, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, concedeu uma coletiva de imprensa no CT Manoel Pontes Tanajura, onde foi feito um balanço a respeito das novas contratações do clube para o seguimento da temporada. Além do presidente, também esteve presente o diretor de futebol do clube, Ítalo Rodrigues.

Logo no início da coletiva, antes mesmo de tocar no assunto principal, Fábio Mota informou que a Vitalmed deu ao Vitória um novo carro maca e duas ambulâncias, presentes em todos os jogos e sem custos para o clube, além da confirmação do funcionamento do Vitória Bank, que tem como objetivo alcançar 200 mil contas até o final de 2024.

Em seguida, Fábio Mota afirmou que Luan deverá ser regularizado ainda nesta quinta-feira, 7, e que os reforços já estão aptos. Além disso, destacou que ainda pretende contratar de 3 a 4 atletas nesta janela de abril.

Segundo Mota, o Vitória vai ao mercado atrás de um lateral-direito, um volante, um zagueiro e mais um goleiro. “Talvez mais um atacante de beirada”, salientou o gestor.

O presidente revelou que ações internas permitiram que o clube comprasse Jean Mota e Léo Naldi: “Não caiu do ceú. Nós fomos ao mercado, em busca de uma parceria nova para as placas de publicidade e conseguimos angariar fundos, guardamos e usamos na hora certa. Não estamos endividando o clube”.

De acordo com o gestor, o Vitória disputou com outros clubes pela contratação do meio-campista vindo da Ponte Preta, mas venceu a disputa pois pagou o valor à vista: “Nós compramos e pagamos”. Ainda conforme Mota, o Leão pagou cerca de R$ 3 milhões por Naldi.

Na sequência, o presidente do Vitória frisou que a folha salarial do Leão da Barra será maior do que a do ano passado: "É mais que o dobro da série B. É duas vezes e meia da folha da série B".

Fábio Mota destacou que vai contar com o apoio da torcida e definiu uma meta de sócios para o clube alcançar: "A gente tá acreditando na torcida. 50 mil sócios torcedores. Importante ter 50 mil sócios torcedores”.