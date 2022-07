"Vamos continuar com o pé no chão”, prega o treinador do Vitória

Invicto no comando do Vitória, o técnico João Burse falou da atuação do time contra o Paysandu, em que o Rubro-Negro conseguiu os três pontos e venceu por 1 a 0, e agora está cada vez mais vivo para brigar pelo G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O time baiano é o nono colocado com a mesma pontuação do Remo, oitavo colocado, porém fica fora do grupo por conta do número de gols marcados.

"Vamos continuar com o pé no chão, jogo a jogo, temos mais uma semana de trabalho para construir situações que achamos que não funcionou nesse jogo, ou coisas que funcionaram e temos que continuar estimulando. Mas não pensar no passado, nem no futuro. É um jogo de cada vez, um treino de cada vez", afirmou, em entrevista coletiva.

O treinador ainda falou do momento da cobrança aos seus contemplados.

"Precisamos o tempo todo estar estimulando. Sou um treinador chato para caramba. Quem acompanha o dia-a-dia sabe o quanto eu cobro eles. E eles trabalhando muito desde o primeiro dia que começamos. Vamos continuar tirando da zona de conforto, colocar todo mundo com o pé no chão", explicou.

O Vitória volta à campo no domingo, 24, às 17h, no Presidente Vargas, contra o Ferroviário.