Veja relacionados e possíveis titulares do Leão para encarar o Altos | A TARDE

Na noite de sexta-feira, o Vitória embarcou para Teresina, onde encara o Altos-PI, neste domingo, 4, pela estreia da Copa do Nordeste. Antes de desembarcar na capital piauiense, a delegação rubro-negra ainda fez uma escala em Recife.

Entre os jogadores relacionados, que embarcaram para o duelo, destaca-se a ausência do atacante Matheus Gonçalves e do zagueiro João Victor. Outra baixa é o goleiro Lucas Arcanjo, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho.

Com isso, o time titular que estará em campo contra o Altos-PI não deve ser muito diferente daquele que já vinha atuando nas demais partidas, com exceção da mudança debaixo das traves.

Um provável time titular do técnico Léo Condé poderá ser: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; William Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro.

Altos-PI e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro (Lindolfinho), em Teresina, no estado do Piauí. A partida é válida pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

Lista de Relacionados:

Goleiro - Muriel e Maycon Cleiton

Zagueiros - Wagner Leonardo, Camutanga e Zapata

Laterais - Zeca, Raul Caceres, Patric Calmon e Lucas Esteves

Volantes - William Oliveira, Dudu e Caio Vinícius

Meia - Matheusinho

Atacantes - Osvaldo, Iury Castilho, Zé Hugo, Eryc Castillo, Everaldo, Alerrandro e Caio Dantas