'Vencemos a guerra': torcida do Vitória comemora título com mosaico | A TARDE

Com carga máxima no Barradão, o torcedor do Vitória comemorou o título da Série B com um mosaico exibido antes da partida começar contra a equipe do Sport. Do lado da torcida uniformizada "Os Imbatíveis", a frase exibida dizia "'Vencemos a guera', uma referência a disputa da Série B.

Após a partida, os jogadores do VItória vão exibir a taça da Série B para os torcedores presentes no Barradão.

O título da Série B foi a primeira conquista nacional da história do Vitória, 72º campeão no futebol brasileiro. Com a conquista, de quebra, o Rubro-Negro vê o histórico de provocações ser encerrado.