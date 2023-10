Vídeo mostra torcedores do Vitória trocando socos na Estação Pirajá | A TARDE

Dois torcedores do Vitória trocaram socos no último domingo, 29, após o empate entre Vitória e Juventude, pelo placar de 0 a 0, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, os dois homens aparecem se agredindo fisicamente, chamando atenção das pessoas que passavam pelo local.

Após a briga, que danificou parte da estrutura do terminal de ônibus, seguranças da estação apareceram para tentar conter a confusão.

Os responsáveis ainda não foram identificados.

Confira o vídeo:





Torcedores do Vitória são flagrados brigando em terminal de ônibus Reprodução