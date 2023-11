Vídeo: torcedores do Vitória protagonizam briga no Barradão | A TARDE

O dia da festa de comemoração do acesso para Sèrie A e título da Série B do Campeonato Brasileiro foi manchado por uma grande briga envolvendo torcedores do Vitória. O registro foi feito no estacionamento do Barradão, após a partida contra o Sport, no último sábado, 18.

Ao mesmo tempo que a maior parte da torcida fez uma festa histórica, a confusão aconteceu. Ao menos 10 pessoas se envolveram na confusão, que teve direito a garrafas arremessadas e agressões físicas.





Reprodução

Não há informações se alguém foi preso. Vale lembrar que, a segurança feita dentro do estacionamento do Barradão é de responsabilidade do Esporte Clube Vitória.

Veja o vídeo da briga:





Reprodução