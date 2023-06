VÍDEO: Vitória retira membro da banda de Edcity do Barradão

O clima da torcida rubro-negra, nesta sexta-feira, 2, é de total confiança para ver o Vitória encarar o Ituano, às 21h30, no estádio Manoel Barradas (Barradão). Por outro lado, há quem esteja com o ‘secador’ ligado. É o caso de um integrante da banda do cantor Edcity.

Chamado de Junior Bass nas redes sociais, o musicista detonou a praça esportiva do Leão da Barra horas antes do duelo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: “Vim da essa moral barra lixo”, disparou o membro da banda nesta tarde, horas antes do show do cantor, programado para acontecer a partir das 19h30.

Após a publicação nas redes sociais, o clube tomou conhecimento do caso e resolveu acertar as contas com o musicista. Por meio de um vídeo enviado ao Portal MASSA!, é possível ver membros do Leão da Barra na procura pelo músico.

Próximo a um trio elétrico dentro do CT Manoel Pontes Tanajura, um homem questiona, invocado, Junior. “P****, você está desrespeitando uma instituição”, questiona. O músico responde: “Me desculpe, eu não sabia disso não”.

Confira o vídeo:

Outro homem, aparentemente membro do Vitória, cita: “Você está dentro da instituição e faz um troço desse. P**** bicho. Você sabe o que pode acontecer com seus próprios colegas? Você está colocando em risco seus próprios colegas. Se você soubesse quem comunicou isso a gente… foi a TUI [Os Imbatíveis]”, ressalta.

COMUNICADO SOBRE O SHOW DE EDCITY NO BARRADÃO



Nós também somos fãs do estacionamento, mas, prezando pela segurança e conforto, o trio com o cantor Edcity estará dentro do Estádio!



Se programe para chegar cedo e garantir o seu lugar! Os portões abrirão às 19:30.



E VAMO VAMO… pic.twitter.com/eXWYRyQXOe — EC Vitória (@ECVitoria) June 2, 2023

O Portal MASSA! entrou em contato com o Esporte Clube Vitória para saber mais informações sobre este caso, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. Assim que a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.