Vitória 125 anos: relembre as melhores campanhas do Leão na Série A | A TARDE

Com seus 125 anos comemorados nesta segunda-feira, 13, o Vitória vive a expectativa de escrever mais uma campanha histórica na Série A do Campeonato Brasileiro, após cinco anos em divisões inferiores. Atravessar o momento obscuro só foi possível por conta do brilho nos olhos dos seus torcedores, que fizeram e continuam fazendo a chama se manter acesa.

Neste dia de celebração, o Portal MASSA! vem relembrar três campanhas, na elite do futebol nacional, que enchem o torcedor rubro-negro de orgulho. A primeira se trata do vice-campeonato, em 1993. Na ocasião, o Vitória venceu 11 dos seus 24 jogos. Vale ressaltar que o time baiano foi o que mais entrou em campo pela competição, entre os 32 participantes.

No total, foram onze vitórias, oito empates e cinco derrotas. Com quatro gols a menos que o artilheiro, o atacante do Leão, Claudinho, anotou 10 gols, ficando em quinto no ranking.

Um 5 a 4, de virada, sobre o Vasco, no Barradão, marcou a campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro de 1999. Apesar de ter sofrido quatro gols, o goleiro Fabio Costa foi decisivo, pegando um pênalti e realizando defesas difíceis. Outro personagem marcante naquele jogo foi o meio-campista Fernando, que balançou a rede três vezes para o Leão.

Em um bate papo exclusivo com a reportagem do Portal MASSA!, Fernando fez questão de frisar que partida contra o Vasco é diferente para os rubro-negros. "Jogo contra o Vasco é um jogo à parte. O Vitória sempre fez bons jogos contra o Vasco. Em 99, a competição era diferente e nos encontramos três vezes, se eu não me engano, na oitava de final do Brasileiro e fizemos três grandes jogos. Esse do Barradão realmente está marcado no sentimento, no coração do torcedor rubro-negro".

Pré-jogo, sétima rodada do Baianão 2024: Ba-Vi | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Naquele ano, o Vitória terminou na terceira colocação, atrás apenas de Atlético-MG e Corinthians. Foram 12 vitórias em 27 jogos. Além de seis empates e nove derrotas. Para explicar como foi aquele ano, ninguém melhor do que o próprio Fernando.

"A gente tem que começar desde o primeiro semestre, né? Que ganhamos o Nordeste, o time já entrosado e foi desfeito por algumas baixas, algumas perdas de atletas que foram vendidos, como Petkovic, Matuzalém. E aí teve que remontar o time para o Brasileiro. Perdemos o treinador, que era Ricardo Gomes, na Copa do Nordeste, depois veio o Cerezo. Então, assim, muitas mudanças tiveram e a gente foi conseguir entrosamento dentro da própria competição, lá para a sétima ou oitava rodada do Brasileiro. No final, acabamos em terceiro. Aqueles jogos memoráveis contra a Vasco, infelizmente não passamos do Atlético. Ficou faltando a cereja desse bolo, mas foi um ano muito importante", descreveu o meia.

Por fim, a campanha mais recente entre as que trouxemos até aqui: 2013, sob comando de Ney Franco. Mesmo sem ter conquistado a desejada vaga na Libertadores, a campanha do Leão da Barra foi exuberante, principalmente no returno, sendo a segunda melhor equipe - atrás do campeão daquela edição, o Cruzeiro.

Com 16 vitórias, onze empates e onze derrotas, o Vitória terminou aquela Séria A com incríveis 59 pontos e na quinta colocação. Apenas Cruzeiro, Grêmio, Athletico-PR e Botafogo ficaram à frente do rubro-negro baiano.

Além disso, o Leão teve seu representante na artilharia da competição nacional: Dinei foi o vice-artilheiro, ao lado de Hernane, do Flamengo, com 16 gols.

Vitória ergue a taça de Campeão Brasileiro da Série B | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Depois de tantas campanhas fantásticas e verdadeiras estrelas em seu elenco, o Vitória só conquistou seu primeiro título nacional ano passado, sendo campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. A campanha coroou o inesquecível acesso para a segunda divisão nacional, em 2022. Que o Vitória continue enxergando que tudo é possível, assim como sua torcida.

