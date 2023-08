Vitória acerta a contratação do lateral-esquerdo Edson Lucas

Prestes ao fechamento da janela de transferências, o Vitória acertou a contratação do lateral-esquerdo Edson Lucas. O defensor de 23 anos estava atuando pelo Retrô-PE, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo repórter Wilton Matos e confirmada pelo Portal A TARDE.

O jogador é aguardado em Salvador nesta terça-feira, 2, para realizar os testes físicos e fisiológicos e assinar contrato com o Rubro-Negro Baiano até o final da Série B.

Um detalhe, porém, pode atrapalhar a negociação. O clube corre contra o tempo para inscrever o jogador junto ao Boletim informativo Diário (BID), da CBF. Sabe-se que o horário para o fechamento da janela é às 18h desta terça-feira, 2.

Edson Lucas Pereira tem passagens pela base do América-PE e do próprio Retrô-PE, onde se profissionalizou em 2021. Ele acumula passagens por Parauabepas-PA, Murici-AL e CSA-AL.

Na atual temporada, ele disputou 18 jogos com a camisa do Retrô-PE, sendo 11 no Campeonato Pernambucano (oito como titular), um pela Copa do Brasil e outros cinco pela quarta divisão nacional, todas na condição de titular. No Vitória, Edson Lucas disputará posição com Felipe Vieira, Marcelo e Vicente.