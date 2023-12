Vitória acerta com novo atacante para a temporada de 2024; saiba quem | A TARDE

Após garantir seu retorno para a primeira divisão, o Vitória está em busca de reforços para a temporada de 2024. Após encaminhar a contratação do volante Willian Oliveira, o Leão direcionou seus esforços para reforçar o setor ofensivo e está perto de anunciar a contratação do atacante Caio Dantas.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Paulo Massad, da Band News, o atacante Caio Dantas, atualmente no Vila Nova, estaria acertando sua transferência para o Vitória neste ano. Com 30 anos, o atacante deixou sua marca com 10 gols na Série B, somando ainda duas assistências.

Em entrevista recente, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que estão previstas pelo menos 12 contratações até o encerramento do primeiro período de transferências para o ano de 2024.

Caio Dantas tem vínculo com o Água Santa, mas acabou atuando pelo Vila Nova por meio de um empréstimo em na Série B de 2023. O jogador possui passagens por clubes como Botafogo-SP, Criciúma, Náutico, Sampaio Corrêa, entre outros.