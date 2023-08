Vitória acerta contratação de atacante da Série A para reforçar o time

O Vitória segue no mercado em busca de reforços. O Rubro-Negro baiano está prestes a anunciar a contratação do atacante Iury Castilho, que estava no Cuiabá. A informação foi divulgada pelo repórter Wilton Matos e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE. Ele assinará vínculo com o Leão da Barra por duas temporadas.

Natural do Rio de Janeiro, Iury Lirio Freitas de Castilho tem 27 anos e foi formado nas categorias de base do Avaí, onde se profissionalizou em 2014. De 2017 a 2020, acumulou experiências fora do país no Zorya (Ucrânia), Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos), Al-Fayha (Arábia Saudita), Portimonense (Portugal) e Renofa Yamaguchi (Japão).

Em 2021 retornou ao Brasil para defeder o CSA, onde se sagrou campeão alagoano. No ano seguinte, atuou no Ceará. Na atual temporada com a camisa do Cuiabá, Castilho disputou 24 partidas e fez quatro gols. Ele conquistou o título mato-grossense.

Iury Castilho é centroavante e disputará posição com Léo Gamalho, Welder e Santiago Tréllez.