Vitória anuncia lançamento do novo site oficial para esta terça, 29

Buscando uma comunicação mais rápida e assertiva com a torcida Rubro-Negra, o Esporte Clube Vitória anunciou o lançamento do seu novo site oficial para esta terça-feira, 29. A informação foi publicada nas redes sociais do clube.

“Atenção, Nação! Vem aí um site novo, do tamanho do Leão para vocês. Buscando melhorar a experiência do usuário em nossas plataformas, informar melhor o torcedor e mudar visualmente, o novo site chegará com força total a partir de amanhã (29). Aguardem novidades e já favoritem novo link no navegador”, compartilhou o Vitória.

O clube busca uma melhor experiência do torcedor em sua principal plataforma. Serão promovidas mudanças na parte visual para um maior dinamismo em relação as informações do clube no futebol profissional masculino e feminino, das divisões de base, esportes olímpicos e informações de ordem institucional.

Até o fechamento desta nota, a página ainda não foi liberada para acesso. O site do Leão da Barra está offline a cerca de uma semana.