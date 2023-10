Vitória anuncia nova fase do concurso "Pele de Leão"

Os torcedores do Vitória estão próximos de conhecerem a nova camisa de jogo do clube para a temporada 2024. Onze modelos foram selecionados dentro do processo seletivo do concurso “Pele do Leão” e a campanha dos designers nas redes sociais já começou.

Passada essa primeira etapa, os rubro-negros vão poder escolher o vencedor através de voto popular via internet, através do site www.peledoleao.com.br. A novidade é que as vendas da nova camisa serão iniciadas já no dia seguinte, em 3 de outubro, exclusivamente para os sócios do plano Sou Mais Vitória.



Vale salientar que a venda para o público geral acontecerá entre os dias 4 e 9 de outubro, somente no site do concurso e sem previsão de prorrogação das datas. As entregas das novas camisas serão feitas em janeiro de 2024.