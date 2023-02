Vitória anuncia rescisão contratual do volante Figueiredo

O Vitória anunciou nesta sexta-feira, 24, que rescindiu amigavelmente com o volante Figueiredo. O atleta estava na equipe sub-20 do Rubro-Negro, mas já teve oportunidade de jogar no profissional do clube, em 2020.

João Victor Figueiredo Martins, de 20 anos, era tratado como uma das principais revelações do Vitória para o futuro. No entanto, o atleta não conquistou espaço no Rubro-Negro e acabou não sendo utilizado pelo time profissional nos últimos anos.

Em 2020, quando tinha 17 anos, Figueiredo participou de oito partidas do Vitória no início da temporada, mas não balançou as redes. Nos anos seguintes, o atleta seguiu alternando entre as equipes sub-20 e sub-23 do Rubro-Negro, disputando as competições de base.

Desde que teve oportunidade no futebol profissional do Vitória, a relação de Figueiredo com o clube ganhou climas de tensão. Em julho de 2021, o atleta colocou o Rubro-Negro na Justiça, pedindo pagamento de três salários atrasados e rescisão contratual.

Na época comandado pelo ex-presidente Paulo Carneiro, o Vitória não se manifestou sobre o assunto.

Nesta temporada, Figueiredo participou de apenas uma partida. O volante esteve em campo na derrota diante do Aster Brasil, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição em que o Leão foi eliminado na primeira fase, com três derrotas.