Vitória apresenta equipe de Futevôlei para disputa da Liga Nacional

Com a presença do ex-jogador Preto Casagrande, o Vitória apresentou oficialmente, nesta quarta-feira, 27, pelo presidente Fábio Mota, a equipe de futevôlei do clube. A estreia já será neste fim de semana, quando começa a Liga Nacional da modalidade.

“É o Vitória crescendo. Da mesma forma como já voltamos no futebol feminino, já voltamos no basquete, no remo, agora estamos criando uma equipe de futevôlei. E a marca do clube que será divulgada pelo Brasil afora. Isso melhora para os nossos patrocinadores que vão ter as nossas marcas mais fortes e valoriza a marca Vitória”, disse Mota.

Pelo regulamento da competição, cada time precisa ter dois profissionais da modalidade e um ex-jogador de futebol. Além da preseça de Preto, o time rubro-negro ainda conta com a presença de Joba e Carneiro.

A estreia será na 3ª etapa do torneio, programada para este fim de semana, na Arena do CTY Bonifácia, em Cuiabá. A partida do Leão está programada para sexta-feira, 29, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2 e YouTube Liga Futevôlei TV.

Além do Vitória, o torneio conta com os times do Internacional, São Paulo, Ponte Preta, Fluminense, Botafogo, Paraná, Vasco, Grêmio e Santos.