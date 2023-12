Vitória apresenta Guilherme Queiroz como novo gerente de marketing | A TARDE

Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 1, o Vitória apresentou novidades ao seu torcedor. Uma delas foi a apresentação de Guilherme Queiroz, como novo gerente de marketing do clube. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Fábio Mota, ao lado do vice-presidente Djalma Abreu.

O profissional irá substituir Rafael Curvello, que saiu do clube pouco antes do término da Série B. Quem estava a frente do departamento era Bruno Carvalho, que seguirá na equipe. Durante a apresentação, Queiroz afirmou que executará um trabalho no setor a longo prazo.

“Estamos chegando para uma atualização geral do plano, fazendo um balanço e entendendo as reais necessidades para 2024 e 2025. Fiz questão e falei com Fábio, não podemos pensar só em 2024. O Vitória voltou para a Série A com título e tem que pensar para 2025 em diante. Estou chegando esta semana, fazendo balanço e entendendo. Não dá para prometer o que vem pela frente, mas grandes ideias pensando somente na experiência e na jornada do nosso torcedor no Barradão. Isso é muito importante e tentando potencializar isso, desde o acesso à chegada, enfim. Obviamente entendendo os parceiros terceirizados no Vitória, mas com todo setor de marketing, que está muito bem estruturado e coordenado Bruno [Carvalho] e Jeane, colocaremos em práticas algumas ideias e entendendo o mercado. Nas próximas semanas já estaremos movimentando isso para vocês”, explicou.

Em 2024, o Vitória disputará o Campeonato Baiano, as Copas do Brasil e do Nordeste, além da Série A do Campeonato Brasileiro.