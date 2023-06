Vitória aproveita bolas paradas e vence o Ituano pela Série B

Debaixo de muita chuva e sobre um gramado pesado no Barradão, o Vitória recebeu o Ituano, em jogo da 10ª rodada da Série B, e venceu pela sétima vez na competição. Com gols de Rodrigo Andrade, Tréllez e Camutanga, o Leão fez 3 a 0 e estreou a nova camisa reserva com três pontos.

Com o resultado, o Vitória segue líder da Série B do Brasileirão, agora com 22 pontos em 10 jogos disputados. Por outro lado, o Ituano permanece na segunda parte da tabela 10 pontos em 10 rodadas.

O Rubro-Negro volta a campo na terça-feira, 6, para encarar o Tombense, fora de casa. O confronto da 11ª rodada está marcado para as 19h, no estádio Soares de Azevedo.

O jogo

Assim que o árbitro autorizou o início da partida, os jogadores fizeram um protesto de 30 segundos para chamar a atenção sobre a Lei Geral do Esporte. Quando a bola rolou, as equipes demoraram para engrenar e os primeiros minutos foram mornos.

Por volta dos 20 minutos, o Vitória passou a pressionar os visitantes, principalmente em lances de bola parada. Aos 26, Marco Antônio ajeitou para Zeca, que chegou de trás e finalizou de primeira, a bola desvia e sai pela linha de fundo. Dois minutos depois, Wellington Nem recebeu de Marcelo, mas o camisa 10 finalizou na rede pelo lado de fora.

A pressão foi tamanha que aos 30, o Ituano não resistiu. Osvaldo cobrou escanteio na área, Wagner Leonardo cabeceou e a bola sobrou para Rodrigo Andrade, meio que no susto, empurrar para o gol, sem chances para o goleiro Jefferson Paulino. Após o gol, o Leão seguiu no ataque e aos 35, Osvaldo encaixou bom passe para Tréllez que, mesmo sem ângulo, finalizou em cima do goleiro adversário.

O jogo melhorou e o Ituano resolveu sair para tentar ameaçar o Vitória. Aos 44, Felipe Saraiva arriscou da entrada da área e Lucas Arcanjo espalmou. Na sequência, bom contra-ataque do Leão, que Wellington Nem deixou Zé Hugo na cara do gol, mas na hora de finalizar a bola desviou na marcação. Mas na cobrança de escanteio, novamente com Osvaldo, a bola ficou viva na área e Tréllez aproveitou para ampliar o placar e levar o Vitória para o intervalo com a vantagem.

Segundo tempo

O Vitória voltou do intervalo com a mesma intensidade que terminou a primeira etapa. Logo aos 2 minutos, Wellington Nem invadiu a área e finalizou desequilibrado, por cima do gol defendido por Jefferson Paulino. Três minutos depois, saiu o terceiro gol do Leão, que seria de Osvaldo. No entanto, Zé Hugo tocou na bola, já em cima da linha, e todo o lance foi anulado após consulta ao VAR, pois Zé Hugo estava impedido.

O Ituano seguia perdido na partida e não conseguia levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo. A primeira grande oportunidade do Galo foi apenas aos 29 minutos, quando Rafael Carvalheira colocou a bola na cabeça de Claudinho, na segunda trave, e o zagueiro testou tirando tinta da trave.

A resposta do Leão veio por cima também, dois minutos depois. Railan, que entrou na vaga de Zé Hugo, foi derrubado na ponta direita e Wellington Nem cobrou falta com perfeição, na cabeça de Camutanga, que só fez empurrar para o gol, sem chances para o goleiro Jefferson Paulino.

Aos 37, os torcedores presentes no Barradão quase presenciaram um golaço de Osvaldo. O craque do Vitória na Série B recebeu na entrada da área, emendou uma belíssima finalização de primeira e carimbou o travessão de Jefferson Paulino. Antes do apito final, aos 44, Lucas Arcanjo ainda evitou o gol de honra do Ituano, quando Thiaguinho dominou na grande área e soltou uma bomba, para grande defesa do goleiro do Leão.