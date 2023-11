Vitória atinge sua maior pontuação nos pontos corridos; veja histórico | A TARDE

O resultado favorável do Vitória diante do Sport, no último sábado, 18, no Barradão, não serviu apenas para consolidar ainda mais o título rubro-negro, que já havia sido garantido na última terça-feira, após empate entre Criciúma e Guarani. Com os três pontos, o Leão foi a 72 e atingiu sua maior pontuação na era dos pontos corridos.

Anteriormente, o maior número de pontos feito pelo Vitória em uma edição de Campeonato Brasileiro de pontos corridos havia sido 71, obtido na edição da Série B de 2012. Apesar da pontuação expressiva, o Rubro-Negro subiu apenas na 4ª posição e ainda na última rodada do certame, após empate contra o Ceará.

Na ocasião, inclusive, o Vitória chegou a fazer a melhor campanha da história do primeiro turno, com 44 pontos, sendo 14 triunfos, dois empates e três derrotas. Entretanto, o Leão da Barra não conseguiu manter a regularidade e desidratou na segunda metade do campeonato. O recorde de melhor campanha do primeiro turno dura até os dias atuais.

Em 2007 e 2015, o Leão da Barra também fez campanhas que garantiram acessos à elite do futebol nacional. Porém, na primeira o clube subiu com somente 59 pontos, enquanto na segunda fez 66 pontos.

Neste ano, o Vitória conseguiu ser campeão da Série B após vencer o Novorizontino e alcançar 69 pontos. Caso vença a Chapecoense, fora de casa, no próximo sábado, 25, o Rubro-Negro fecharia a campanha de campeão com 75 pontos.

Campanhas do Vitória no Brasileirão: 2003 - 16º lugar, 56 pontos (15 vitórias, 11 empates e 20 derrotas) 2004 - 23º lugar, 48 pontos (13 vitórias, nove empates e 24 derrotas) - Rebaixado à Série B 2005 - 17º lugar, 27 pontos (sete vitórias, seis empates e oito derrotas) - Rebaixado à Série C 2006 - 2º lugar, 59 pontos (18 vitórias, cinco empates e nove derrotas) - Acesso à Série B 2007 - 4º lugar, 59 pontos (18 vitórias, cinco empates e 15 derrotas) - Acesso à Série A 2008 - 10º lugar, 52 pontos (15 vitórias, sete empates e 16 derrotas) 2009 - 13º lugar, 48 pontos (13 vitórias, nove empares e 16 derrotas) 2010 - 17º lugar, 42 pontos (nove vitórias, 15 empates e 14 derrotas) - Rebaixado à Série B 2011 - 5º lugar, 60 pontos (17 vitórias, nove empates e 12 derrotas) 2012 - 4º lugar, 71 pontos (21 vitórias, oito empates e nove derrotas) - Acesso à Série A 2013 - 5º lugar, 59 pontos (16 vitórias, 11 empates e 11 derrotas) 2014 - 17º lugar, 38 pontos (10 vitórias, oito empates e 20 derrotas) - Rebaixado à Série B 2015 - 3º lugar, 66 pontos (19 vitórias, nove empates e 10 derrotas) - Acesso à Série A 2016 - 16º lugar, 45 pontos (12 vitórias, nove empates e 17 derrotas) 2017 - 16º lugar, 43 pontos (11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas) 2018 - 19º lugar, 37 pontos (nove vitórias, 10 empates e 19 derrotas) - Rebaixado à Série B 2019 - 12º lugar, 45 pontos (11 vitórias, 12 empates e 15 derrotas) 2020 - 14º lugar, 48 pontos (11 vitórias, 15 empates e 12 derrotas) 2021 - 18º lugar, 40 pontos (oito vitórias, 16 empates e 14 derrotas) - Rebaixado à Série C 2022 - 4º lugar, 38 pontos (10 vitórias, oito empates e sete derrotas) - Acesso à Série B