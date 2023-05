Vitória atualiza a lista do Departamento Médico; veja os desfalques

Na tarde desta segunda-feira, 29, o elenco rubro-negro se reapresentou e deu início a preparação para o jogo contra o Ituano, válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após avaliação do departamento médico do clube, Zé Hugo e Giovanni Augusto foram liberados para treinar. Fora da equipe por 18 dias, o meia será observado para saber se terá condições de jogo.

Em compensação, o centroavante Léo Gamalho e o meia-atacante Matheusinho estão vetados para a próxima partida.

Acometido de uma entorse de grau 2 no tornozelo direito no jogo contra o Avaí, o goleiro Lucas Arcanjo esteve em tratamento no DM. O arqueiro passará por uma reavaliação na próxima quarta-feira e tem chances de entrar em campo.





BALANÇO DO DM





Lucas Arcanjo – Entorse grau 2 no tornozelo direito; Está em tratamento, será reavaliado quarta-feira

Matheusinho – Detectada entorse joelho direito; Está em tratamento e vetado do jogo contra o Ituano

Zé Hugo – iniciou trabalho em campo hoje após se recuperar de um abscesso dentário causado pela extração do dente siso

Giovanni Augusto – Iniciou hoje o trabalho em campo após se recuperar lesão na panturrilha; É duvida para o jogo contra o Ituano

Léo Gamalho – Segue em tratamento da entorse no tornozelo direito e fora do jogo contra o Ituano