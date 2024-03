Vitória avança na preparação com técnico-tático para pegar o Atlético | A TARDE

O Vitória avançou nos preparativos para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, marcado para este domingo, 25, às 18h30, no Barradão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Os jogadsores fizeram atividades técnico-táticas na Toca do Leão.

Antes de irem a campo na tarde desta sexta-feira, 23, os atletas considerados titulares realizaram atividades na academia do clube. Na sequência, o preparador Diego Kami Mura comandou o aquecimento no campo Bebeto Gama no CT Manoel Pontes Tanajura. O restante do grupo fez exercícios físicos e posse de bola com o preparador assistente Vinícius Franco.

O técnico Léo Condé ministrou os trabalhos posteriormente. De início, os jogadores aprimoraram finalizações a gol com triangulações e cruzamentos. Ao final, um trabalho tático com ajustes na saída de bola e movimentações ofensivas.

Em recuperação de lesão, os atacantes Iury Castilho e Everaldo seguiram com o tratamento na fisioterapia. Já o goleiro Lucas Arcanjo segue em aprimoramento físico. A equipe encerra a preparação na manhã deste sábado, 24, e entra em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

O Leão da Barra ocupa a 4ª colocação na classificação do Baianão 2024, com 13 pontos somados. Na fuga da zona do rebaixamento, o adversário soma oito pontos na 8ª posição.