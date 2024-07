Vitória bate o Fluminense no Maracanã e sai da zona do rebaixamento

Vitória se impõe e derrota o Fluminense em pleno Maracanã - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

E deu Leão no Maraca. Na noite desta quinta-feira, 27, o Vitória visitou o Fluminense e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Janderson. A partida era válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vitória sai da zona de rebaixamento. O rubro-negro baiano agora ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos somados. O time de Thiago Carpini venceu a primeira partida como visitante no Brasileirão.

O próximo compromisso será contra o Athletico Paranaense, neste domingo, 30, às 18h30, no Barradão, pela 13ª rodada.

Primeiro tempo movimentado

Aos cinco, o Leão da Barra assusta. PK cruza da esquerda, Matheuzinho chega para finalizar no meio da área, mas fura atrapalhado pela defesa do Fluminense



Aos 10, quase o Flu abre o placar. Keno dá belo drible em Lepo, invade a área e finaliza para o gol. Lucas Arcanjo faz grande defesa. No minuto 12, Osvaldo faz cobrança de falta para a área. Caio Vinícius estica a perna e finaliza pra fora.

Aos 17, Martinelli tenta o cruzamento e reclama de toque de mão de Luan que não existiu. Árbitro manda o jogo seguir no Maraca. Na sequência, Gabriel Pires erra na saída de bola, Alerrandro finaliza para o gol, mas Fábio pega.

Osvaldo cruza da esquerda, Fábio sai do gol e corta a bola, que fica ainda na área de perigo, mas a defesa afasta aos 30. Em seguida, Terans cobra a falta na área, Antônio Carlos tenta a cabeçada, mas a defesa do Vitória afasta.

No fim da primeira etapa, Ganso cruza da esquerda, Cano chuta de primeira e obriga Arcanjo a colocar para escanteio e evitar o primeiro gol do Fluminense.

Vitória suporta pressão e mata o jogo no final



O Fluminense iniciou atacando. Logo aos seis, Marcelo toca para Cano, que faz o pivô para o lateral chutar de primeira e obrigar Lucas Arcanjo a fazer grande defesa. Após pressão do Fluminense, o Leão da Barra tenta.

Caio Vinícius lança de longe para Osvaldo, Samuel Xavier e Antônio Carlos se enrolam, mas Antônio Carlos consegue afastar

O rubro-negro baiano quase chega lá. Janderson cruza da direita rasteiro, a bola sobra para Castillo, mais conhecido como Culebra, que chuta para o meio da área, mas Antônio Carlos corta e alivia a tensão tricolor.

Aos 28, resposta dos cariocas. Defesa do Vitória sai jogando errado. Terans pega a sobra e arrisca de canhota com perigo na meta de Lucas Arcanjo. Na sequência, Leão contra-ataca. Zé Hugo recebe na esquerda, avança e chuta com desvio para escanteio.

No final do jogo, o Vitória marca o gol que garantiu os três pontos. Aos 44, Zé Hugo faz brilhante jogada individual, se livra de quatro marcadores, conduz pelo meio e toca para Janderson que chuta cruzado para calar a torcida tricolor e explodir de alegria os rubro-negros.

Fluminense 0x1 Vitória - Campeonato Brasileiro, 12ª rodada



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 27/06/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h30



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Quarto árbitro: Lucas Torezin (SP)

VAR: Wagner Reway (FIFA-ES)



Cartões: Gabriel Pires, Alexander, Samuel Xavier (FLU) e Caio Vinícius (VIT)

Gol: Janderson (VIT)



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Gabriel Pires (Alexander) e Ganso (John Kennedy); Terans, Keno (Douglas Costa) e Germán Cano. Técnico: Marcão.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK (Raul Cáceres); Willian Oliveira, Luan Santos (Zé Huigo) e Léo Naldi; Mateusinho (Jean Mota), Osvaldo (Culebra) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.