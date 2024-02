Vitória busca se recuperar no primeiro clássico do ano | A TARDE

É sabido no mundo da bola que, para além de mostrar um futebol vistoso, repleto de goleadas aplicadas, o que um time precisa apresentar ao seu torcedor para fazê-lo se sentir confiante para a temporada é, acima de tudo, estabilidade. Foi isso, inclusive, que fez o Vitória ser campeão nacional da Série B no ano passado. No início daquela competição, por exemplo, a equipe acumulou cinco triunfos seguidos, o que o fez despontar na liderança.

Nesse ano, por outro lado, a realidade tem se mostrado diferente para o rubro-negro baiano, sobretudo nas partidas mais recentes tanto do estadual quanto na Copa do Nordeste, e os números comprovam essa análise. Nos últimos cinco jogos, os comandados por Léo Condé conseguiram apenas um triunfo.

Nesse mesmo período o Leão empatou em duas oportunidades, ambas por 0 a 0; e sofreu duas derrotas, em duelos contra o Jequié (1 a 0) e, mais recentemente, Juazeirense (2 a 0), pelo Regional.

O que se nota nesses jogos é preocupante para a torcida vermelha e preta: o time que na campanha do ano passado tinha um poderio ofensivo que se destacava em nível nacional (terceira equipe mais fatal da Segundona, com 50 gols marcados) parece ter perdido do caminho das redes.

Nas últimas cinco partidas, onde a instabilidade de resultados se tornou regra para o Leão, apenas três gols foram marcados ao seu favor. Em quatro dos cinco confrontos (80%) o time não conseguiu perfurar a defesa adversária. Para piorar, essa onda de azar veio talvez no momento mais inoportuno da temporada até aqui, visto que o próximo jogo é o clássico Ba-Vi.

Clássico na porta

Enquanto o Bahia vive boa fase com o seu time principal cada vez mais com a cara de Rogério Ceni, a situação na Toca é diferente.

Ter perdido o último jogo antes do Ba-Vi também de nada serviu para aumentar o ânimo dos jogadores. Entretanto, é bem verdade que talvez a derrota tenha acontecido porque o foco do Colossal estava justamente no clássico — Condé optou por poupar grande parte do time titular contra a Juazeirense.

Diante disso, ficou claro que o foco da direção rubro-negra está todo no clássico do próximo domingo. Para o confronto, mesmo com Condé optando por poupar jogadores, alguns ainda são dúvida.

Ficam de fora?

Jogadores como o volante Patric Calmon e o meio-campista Daniel Jr. não devem ir a campo por questões médicas. Por outro lado, o atleta que traz mais curiosidade entre muitos para vê-lo em campo, Luan, eleito Rei da América pelo Grêmio em 2017, deve estar entre os relacionáveis. O jogo tem tudo para ser sua estreia com a camisa do Vitória.

Se apoiando nessa ideia e sabendo da grande importância que um triunfo contra o maior rival pode trazer, o técnico do Leão da Barra, em entrevista coletiva concedida depois do último revés, falou sobre o que espera do clássico. Para o ‘professor’, que recentemente completou um ano no clube, a ideia é que o ritmo de jogo que o seu elenco coloque seja semelhante ao imposto na vitória diante do ABC.

“Temos uma expectativa boa. No nosso último jogo dentro de casa fomos muito bem. Vamos tentar levar para campo aquele tipo de atuação [...] é um jogo muito importante para o campeonato, muito importante por tudo aquilo que representa. A gente tem expectativa, sim, de chegar forte para conseguir um resultado positivo", comentou o treinador.