Vitória chega a marca de 25 mil sócio-torcedores

O Vitória chegou a marca de 25 mil sócios nesta quinta-feira, 1. As ações recentes de associação e a campanha do time na Série B foram determinantes para o aumento expressivo no número de torcedores associados aos planos Sou Mais Vitória.

Em março, o departamento de marketing lançou o feirão de sócios. iniciativa que contou com a atualização dos planos SMV e que visava aumentar a base de sócios. Além disso, promoções de ingressos e outros itens foram. Após o acesso a Série B, o número de associados aumentou exponencialmente.

Até agosto de 2022, o clube obteve 10 mil sócios. Até o final do mês de março, quando foi lançado os novos planos Sou Mais Vitória, o clube tinha pouco mais de 12 mil associados ao plano Sou Mais Vitória. No mês de maio, foram 24 mil associados.