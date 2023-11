Vitória convoca 22 jogadores para o jogo contra o Sampaio Corrêa | A TARDE

O Vitória está pronto para embarcar para São Luís, palco do jogo contra o Sampaio Corrêa, marcado para está sexta-feira, 20, às 19h, no estádio Castelão, válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram convocados 22 jogadores para a viagem ao Maranhão. A informação é do canal Panorama Rubro-Negro e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

Com suspeita de hérnia abdominal, o zagueiro Yan Souto ficou em Salvador para realizar tratamento. Em fase final de recuperação, o lateral Zeca só estará à disposição para o jogo contra o Juventude, na próxima rodada. Por suspensão, Wagner Leonardo não joga e será substituído por João Victor.

Por ter utilizado um medicamento que está na lista da Agência Mundial Antidoping (Wada), o goleiro Thiago Rodrigues é outro que fica na capital baiana. Em compensação, o volante Matheus Trindade está recuperado e será opção para Léo Condé.

Próximo do tão sonhado objetivo do acesso, o Vitória lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos somados em 32 jogos disputados.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Sampaio Corrêa:

Goleiros: Dalton e Lucas Arcanjo

Zagueiros: Camutanga, João Victor e Marco Antônio

Laterais: Édson Lucas, Felippe Borges e Railan

Volantes: Dudu, Léo Gomes, Matheus Trindade e Rodrigo Andrade

Meias: Gegê e Giovanni Augusto

Atacantes: Iury Castilho, Léo Gamalho, Matheusinho e Osvaldo