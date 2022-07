Vitória deve anunciar volante do Cianorte para reta final da Série C

Brigando por uma vaga para entrar no G-8 na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitória segue reforçando o seu elenco para essa reta final da competição. O Rubro-Negro pode anunciar nas próximas horas a chegada do volante Zé Vitor.

O jogador, de 23 anos, acumula passagem no Três Passos, Internacional, Tombense e no Cianorte, onde jogou com o técnico João Burse.

Em 2022, o volante atuou em 23 partidas (10 pela Série D e 13 pelo Campeonato Paranaense), 18 delas como titular, e chega para reforçar o setor de meio de campo do Rubro-Negro.

Além do volante, o Vitória pode anunciar novas contratações para a reta final da Série C. O Rubro-Negro é o décimo colocado com 21 pontos um a menos que o Aparecidense, com 22, que está na oitava colocação.

O Vitória volta à campo no domingo, 24, às 17h, no Presidente Vargas, no Ceará, contra o Ferroviário.