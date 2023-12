Vitória deve emprestar volante cria da base; saiba prováveis destinos | A TARDE

Peça importante no acesso do Vitória a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, o volante Marco Antônio, que foi pouco utilizado na atual temporada, deverá sem emprestado pelo Vitória e terá novo destino em 2024. A informação foi passada pelo presidente Fábio Mota so site ge.globo.

Existem três times interessados em contar com os serviços do atleta. A tendência é que o cria da base rubro-negra seja cedido para o Figueirense ou Náutico, clubes que irão disputar a Série C paro ano. Caso vá para Santa Catarina, Marco Antônio deverá se reencontrar com o treinador João Burse, além do meia Ruan Nascimento e do atacante Alisson Santos, todos com passagens recentes na Toca do Leão.

A negociação do Vitória com os clubes está em andamento. A questão salarial é a parte mais discutida no momento. A tendência é que seja concluída nos próximos dias.

Natural de Gameleira, na Ilha de Itaparica, Marco Antônio ter 23 anos e é formado na Fábrica de Talentos. O jovem tem 48 partidas jogados no time principal do Leão da Barra. Ele se destacou na Série C de 2022, onde foi titular na ocasião e ao balançar as redes três vezes. Seu vínculo com o Vitória até o fim de 2024.