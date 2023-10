Vitória divulga parcial de ingressos do jogo contra Guarani; confira | A TARDE

A torcida Rubro-Negra vai marcar presença no Barradão para mais um jogo em casa na Série B. Até o início da tarde desta segunda-feira, 25, foram pouco mais de 10 mil entradas garantidas para o jogo contra o Guarani, marcado para o próximo domingo, 15, às 18h, pela 32ª rodada do certame.

Vale salientar que os sócios Sou Mais Vitória terão exclusividade na compra dos ingressos até esta terça-feira, 10. A partir da quarta, 11, as vendas serão abertas aos torcedores não sócios até às 19h do domingo (dia do jogo) através do site Futebol Card.

Para os que preferem adquirir os ingressos através dos pontos físicos, as vendas serão somente a partir da sexta-feira, 13, até o sábado, 14. Já no Barradão, a bilheteria funcionará das 10h às 19h do dia do jogo.

Confira como comprar:

INTERNET (para sócios)

Segunda-feira: a partir das 10h

Terça-feira: 24h

INTERNET (para não sócios)

Quarta, quinta, sexta-feira e sábado: 24h

Domingo: até às 19h

PONTOS FÍSICOS

Parque Shopping Lauro de Freitas (Loja Oficial)

Sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 20h

Shopping Capemi (Loja do Leão)

Sexta-feira: das 10h às 18h

Sábado: das 10h às 16h

Shopping Paralela (Loja do Feirão) e Shopping Salvador (Loja Oficial)

Sexta-feira e sábado: das 10h às 21h

Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)

Sexta-feira: das 10h às 21h



Sábado: das 10h às 20h

Bilheterias do Barradão



Domingo: das 10h às 19h