Vitória e AAB se enfrentam na final de Salvador no Baianão de basquete

A grande final de Salvador no Campeonato Baiano de Basquete entre Vitória e AAB acontece nesta quinta-feira, 10, às 20h15, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, no bairro de Cajazeiras. O acesso ao jogo é gratuito.

O campeão da capital baiana se classifica para disputar o título estadual com três equipes representando as regiões Norte (Senhor do Bonfim), Sul (Ilhéus) e Oeste (Luís Eduardo).

A final estava marcada para o domingo passado, mas o time da ABS-Simões Filho entrou com um recurso pleiteando a vaga da AAB sob alegação de o clube ter utilizado um jogador irregular.

Nesta quarta-feira, 9, a Federação Bahiana de Basketball (FBB) publicou ato confirmando o jogo entre os times Rubro-Negro e azulino.