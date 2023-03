Vitória e Fatal Model anunciam homenagem ao dia da Mulher

O Esporte Clube Vitória e o patrocinador Fatal Model, site de acompanhantes, vão realizar uma ação de marketing em homenagem ao Dia Internacional da Mulher durante o duelo contra o Ceará, em partida programada para esta quarta-feira, 8, às 21h30, no Barradão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Ao invés da empresa utilizar a sua marca na manga da camisa que os atletas utilizarão no duelo, a empresa via ceder o lugar para colocar nomes de personalidades femininas.

“O Dia da Mulher é uma data para exaltar a batalha por direitos econômicos, políticos e sociais do gênero feminino, que só foram possíveis graças a mulheres corajosas. Por isso, escolhemos homenagear mulheres brasileiras que representam a luta e a liberdade feminina. Elas são referências e inspiração para todos”, afirmou porta-voz do Fatal Model, Nina Sag.

Serão 23 mulheres homenageadas nas camisetas do time: Maria Quitéria, Tarsila do Amaral, Carolina Maria de Jesus, Rainha Marta, Dandara dos Palmares, Carmen Miranda, Zuzu Angel, Antonieta de Barros, Anita Garibaldi, Daniela Mercury, Heloneida Studart, Lea T, Raquel Pacheco, Nina Sag, Maria da Penha, Narcisa Amália de Campos, Elza Soares, Roberta Close, Bertha Lutz, Ivete Sangalo, Nísia Floresta, Lélia Gonzales e Anita Malfatti.

“Estamos muito contentes com a parceria com o Vitória, essa é uma maneira de reforçar nossas mensagens de respeito e dignidade pela profissão de acompanhante. O time entende a importância de quebrar tabus por meio de conhecimento e respeito e, mais uma vez, topou entrar nessa com a gente”, finaliza.

Durante a apresentação da parceria, o presidente do Vitória, Fabio Motta, declarou que o patrocínio foi o maior da história do Rubro-Negro na manga da camisa.