Vitória e Juazeirense duelam pela liderança do Baianão | A TARDE

De volta ao Barradão, o Vitória busca vencer novamente no Campeonato Baiano para se tornar líder isolado da competição. Para isso, o Rubro-Negro precisa superar a embalada Juazeirense, que ainda não perdeu no torneio, neste domingo (28), às 16h, pela quarta rodada.

Antes líder, o Leão perdeu o posto após tropeçar fora de casa contra o Barcelona de Ilhéus. Na ocasião, o Barça venceu de virada por 2 a 1 e alcançou a terceira posição, com sete pontos, deixando o time da capital para trás, em quartoº, possuindo seis.



Com o objetivo de conquistar os três pontos e retornar ao topo do campeonato, o time de Léo Condé terá alguns reforços para o jogo deste domingo. Os atacantes Alerrandro e Everaldo, recém-apresentados, além do goleiro Maycon Cleiton, estão relacionados e devem estrear com a camisa vermelha e preta. O zagueiro 'gringo' Zapata também deve ir para o jogo.



Pelo lado dos desfalques, Rodrigo Andrade está com uma lesão muscular na coxa. Já os meias Luan, em treinamento para melhorar o condicionamento, e Daniel Jr., não regularizado, também estão fora da lista.



Na última sexta-feira (26), o elenco do Vitória realizou um jogo treino no Barradão e o treinador pôde observar os novatos em ação. Diante disso, a provável escalação deve ser:



Lucas Arcanjo, Zeca (Raúl Cáceres), Camutanga, Wagner Leonardo, Patric Calmon, Dudu, Willian Oliveira, Matheusinho, Osvaldo, Yuri Castillo e Caio Dantas (Alerrandro).



Adversário ‘casca grossa’



Pelo lado da Juazeirense, o elenco vem confiante para o confronto, visto que o Rubro-Negro da capital não vence o Cancão de Fogo há seis anos, com a última derrota sendo em 2017. De lá pra cá, foram cinco empates e um triunfo.



Invicto na competição até o momento, com sete pontos, na segunda colocação, o treinador Carlos Rabello deve colocar em campo o mesmo plantel que venceu o Jequié, na quinta-feira (25).



Devem ir para o jogo: João Guilherme; Edson, Zé Romário, Maurício e Yan; Elivélton, Mauro e Patrik; Alexsandro, Ian Augusto e Luis Soares. Técnico: Carlos Rabello.



FICHA TÉCNICA



Vitória x Juazeirense



Campeonato Baiano - 4ª rodada



Local: Barradão, às 16h



Data: 28/01/2024 (domingo)



Horário: 21h30



Transmissão: TVE Bahia (TV aberta e YouTube) e TV Vitória (Youtube)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos



Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda e Jucimar dos Santos Dias