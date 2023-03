Vitória empresta atacante Alisson Santos para o Náutico

Com o intuito de reformular o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória emprestou o atacante Alisson Santos para o time do Náutico. O jogador vai ficar no clube pernambucano até o final da temporada de 2023.

Alisson estreou no profissional do time Rubro-Negro em 2021, quando ele fez 13 jogos e não marcou gols. Na temporada de 2022, o atacante disputou 21 partidas e fez apenas um gol com a camisa do Leão.

Na temporada de 2023, Alisson Santos recebeu mais oportunidades no time principal após o treinador João Burse pedir sua permanência na equipe. No entanto, o jogador que tem 20 anos, não se destacou e viu a torcida criticar muito.

Depois da saída de João Burse e a chegada de Léo Condé, o atacante entrou apenas em um jogo, que foi contra o Jacuipense pelo Campeonato Baiano.

Além de Alisson Santos, o Vitória prepara uma lista de dispensa com jogadores que podem ser desligados do clube.