Vitória encaminha acerto com o meia Daniel, ex-Bahia | A TARDE

O Vitória segue se movimentando no mercado em busca da formação do elenco para a temporada 2024. A bola da vez é o meia Daniel, ex-Bahia e está no Fluminense, e deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do rubro-negro baiano.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, as tratativas entre Vitória e Fluminense para a compra dos direitos do jogador estão acertadas. As conversas entre a diretoria e o estafe do jogador estão adiantadas e a tendência é de que o desfecho seja positivo, já que há entendimento entre as partes. Daniel assinará contrato por dois anos com o Leão da Barra, renovável por mais dois.

Carioca, Daniel Sampaio Simões é formado na base do Fluminense. Além de duas passagens no Oeste em 2016 e 2017, atuou no Botafogo-SP no primeiro semestre de 2018.

O meia, de 28 anos, participou da campanha do Fluminense na conquista da Taça Libertadores da América, além de acumular passagem pelo Bahia, onde atuou de 2020 até 2023.