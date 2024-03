Vitória encaminha contratação de zagueiro do Coritiba | A TARDE

Atento ao mercado, o Vitória encaminhou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. O Rubro-Negro deve acertar o empréstimo do zagueiro Reynaldo, de 27 anos, que pertence ao Coritiba e não vem sendo utilizado pelo técnico Guto Ferreira. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

Nas últimas duas temporadas, Reynaldo fez apenas 17 jogos. Após chegar ao Coritiba, em agosto de 2023, o defensor sofreu uma fratura no braço durante um treino e ficou fora o resto da temporada.

Natural de Catanduva, interior de São Paulo, Reynaldo foi revelado pela Ponte Preta e se destacou no Goiás em 2021, na Série B, e no ano seguinte, na elite do futebol brasileiro. Antes do Coritiba, o zagueiro atuou por Tombense, Juventude, Cruzeiro e Moreirense, de Portugal.