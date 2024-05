Vitória encerra preparação de olho em reação contra o Vasco | A TARDE

O Vitória encerrou, na manhã deste sábado, 11, a preparação para o jogo contra o Vasco. O duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para as 18h30 de domingo, 12, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Leia mais: Vasco x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações

Na última atividade antes da viagem, o técnico Léo Condé comandou alguns exercícios táticos e ensaios de bola paradas ofensivas com os titulares. Os demais jogadores participaram de treinos técnicos. No fim, foi realizado um coletivo em campo reduzido.

Ainda em busca da primeira vitória no Brasileirão, o técnico Léo Condé terá o retorno de Camutanga, Rodrigo Andrade e Iury Castilho, e pode fazer mudanças na equipe e a provável escalação tem os seguintes jogadores: Lucas Arcanjo; Zeca (Willean Lepo), Camutanga, Reynaldo e Pk (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade (Jean Mota) e Matheusinho; Janderson e Alerrandro (Luiz Adriano).

