Vitória encerra preparação no CT e segue para Ilhéus nesta sexta-feira | A TARDE

Na manhã desta sexta-feira, 8, no campo Bebeto Gama do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, Léo Condé coordenou os titulares rubro-negros em trabalhos táticos e jogadas de bola parada, visando ao confronto contra o Barcelona no domingo, em Ilhéus.

A partida entre Barcelona e Vitória terá início às 16 horas (horário de Brasília) no estádio Mário Pessoa, localizado ao Sul do Estado, e será transmitida ao vivo pela TVE. Este será o primeiro jogo válido pelas semifinais do Campeonato Baiano. Em 17 de março, novamente às 16 horas, a partida de volta será realizada no Barradão. O vencedor garantirá vaga na grande final do Baianão 2024.

A programação desta sexta-feira começou com ativação na academia César Dáu após o café da manhã. No campo Bebeto Gama, os jogadores iniciaram com um aquecimento liderado pelo preparador físico Diego Kami Mura, enquanto os goleiros realizavam treinos específicos com Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Em seguida, o técnico Léo Condé reuniu o grupo para uma breve conversa e conduziu um treino tático com os titulares. Os novos contratados Léo Naldi e Luan treinaram separadamente. O zagueiro Reynaldo trabalhou normalmente com o grupo sob a supervisão dos assistentes técnicos, enquanto Léo comandava os titulares. Em relação ao último jogo pelo Baiano, a equipe contará com o retorno do zagueiro Camutanga, recuperado de uma virose. O goleiro Lucas Arcanjo permanece afastado devido ao luto pela morte de seu pai, o ex-goleiro Geraldo Arcanjo.

A delegação seguirá de avião para Ilhéus, e no sábado à tarde a equipe realizará o último treino no gramado do Mário Pessoa, cedido pela secretaria municipal de esportes. Vinte e dois jogadores foram convocados para a partida.