Vitória encerra preparação para encarar o CRB; DM veta Zé Hugo

O Vitória encerrou, após dois dias, a preparação para o jogo desta quarta-feira, 24, diante do CRB, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do técnico Léo Condé contar com os retornos de Rodrigo Andrade e Léo Gamalho, por suspensão e lesão, respectivamente, o departamento médico vetou o atacante Zé Hugo.

Antes de se dirigirem ao campo, os atletas se apresentaram na fisiologia e tiveram a oportunidade de assistir a um vídeo com uma análise tática minuciosa do CRB. Já no gramado, após o aquecimento, o técnico Léo Condé dividiu a equipe titular em dois grupos e comandou a primeira parte dos exercícios com as estratégias ofensivas e defensivas.

Depois disso, ele se concentrou em treinar as jogadas de bola parada enquanto, no campo ao lado, o assistente técnico Renato Negrão comandou um coletivo com os demais jogadores.

A provável escalação do Vitória para o jogo contra o CRB conta com: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Rafinha, Osvaldo e Léo Gamalho.

A bola rola a partir das 19h desta quarta-feira para Vitória e CRB. O Barradão, palco do confronto da 8ª rodada da Série B, deve receber mais de 12 mil torcedores que já garantiram presença.