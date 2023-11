Vitória enfrenta o Sport em jogo de festa e entrega de taça da Série B | A TARDE

Hoje é dia de festa inadiável no Barradão, independentemente do resultado da partida. O campeão nacional Vitória entra em campo com a garantia de saber do título da Série B – o mais importante e significativo da sua história – com toda a tranquilidade que a matemática lhe concede.

Essa será a despedida entre elenco e torcida em 2023, visto que, na 38ª rodada, o Colossal viajará até Santa Catarina para, cumprindo tabela, enfrentar a Chapecoense – que luta para não cair. Portanto, o jogo deste sábado, contra o Sport, equipe que ainda sonha em não deixar escapar o sonho de voltar à elite escapar, é especial, uma espécie de pré-Carnaval, já que amanhã tem folia na Barra especialmente para os rubro-negros, com trio elétrico puxado por Léo Santana.

Embora efetivamente o jogo nada valha para o Leão da Barra, a festa terá gosto ainda melhor se o triunfo vier no dia em que a taça de campeão será apresentada aos torcedores.

Às 17h ,a bola irá rolar e o Leão do Norte, atual quinto colocado com 60 pontos, tentará, dessa vez, rugir mais alto fora de casa – a partida do primeiro turno foi bem emblemática, dado que os dois times estavam disputando a liderança, o Sport vinha invicto, e o Vitória conseguiu superar seus limites e vencer por 2 a 1, na Ilha do Retiro. O resultado colocou o time baiano na ponta da tabela. Agora, embora a situação seja outra, o interesse que o visitante da vez tem pelos três pontos é absolutamente incomparável.

Festa lotada

Em tempo recorde, ainda no primeiro dia em que os ingressos para o confronto dessa tarde ficaram disponíveis, a torcida do Leão os esgotou. O recorde de público do Vitória em casa nessa temporada é de 28.254 pessoas – marca registrada no jogo contra o Juventude, quando havia a chance de ser confirmado o acesso, na 35ª rodada. Dessa vez, a expectativa é ainda maior, sobretudo porque a CBF confirmou que a festa do título ocorrerá logo após o apito final.

Por causa do clima festivo, é quase impossível não imaginar que a equipe entrará pouco focada, só pensando em ir para os braços da galera depois dos 90 minutos. Mas, contrário à essa ideia está o ‘professor’ do Rubro-Negro. Se depender de Léo Condé, os seus comandados vão a campo como se fossem eles a precisar do resultado positivo. “É a última partida diante de nosso torcedor. Vamos tentar encerrar de forma bonita essa parceria que durou toda a Série B”, disse o técnico.

Como ‘casa cheia’ foi regra nessa temporada para o Vitória, evidentemente no jogo da comemoração não será diferente. O clube é, entre os 20 que disputam a Série B, o detentor da melhor média de público presente no seu estádio: 22.534. Ao longo de toda a competição, mais de 400 mil torcedores foram ao Barradão. Foi com a torcida empurrando o time desde o início do torneio que o Colossal garantiu subir para a Série A e conquistar o título antecipadamente. Por isso, para Condé, é dela grande mérito da conquista.

“Os jogadores sempre se sentiram muito apoiados durante a Série B. A torcida passa uma energia muito grande para dentro de campo. O maior protagonista, sem dúvida nenhuma, foi o torcedor”, acrescentou o técnico.

Sport vivo

Se o campeonato já ‘acabou’ para o Rubro-Negro baiano, o mesmo não se pode dizer do pernambucano, que ainda quer chegar ao grupo seleto dos quatro primeiros (aqueles que sobem). Quem pode ser peça decisiva nisso é o atacante Vagner Love, que já fez 11 gols no torneio e é o atual vice-artilheiro do campeonato.

O Sport está somente a um ponto do Criciúma, que tem 61 pontos e está na segunda posição. Ou seja, a Série B deste ano terá luta até a última rodada e cada ponto será decisivo. Por isso, se imagina que o adversário do Leão da Barra hoje estará focado como se estivesse disputando uma final – essa é a primeira vez que, faltando duas rodadas para acabar a competição, oito times ainda lutam por três vagas de acesso à elite.

Enderson Moreira, treinador do time visitante, falou sobre fugir à norma para surpreender os adversários nas últimas rodadas. “Estamos tentando a cada rodada modificar padrão, modificar forma, pra ver se a gente consegue nesta reta final voltar a vencer e ter aquela energia que a gente já teve”, disse o técnico.