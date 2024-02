Vitória está em negociação com atacante do Internacional | A TARDE

O Vitória segue atento as oportunidades de mercado e já tem um alvo para o setor de ataque. O atacante Luiz Adriano, ex-Internacional, tem negociações em andamento com o rubro-negro baiano. A informação foi divulgada pelo Canal do Black e confirmada pelo Portal A TARDE.

De acordo com o comentarista Preto Casagrande, o jogador tem interesse em vir para o Leão da Barra, já que possui negócios imobiliários em Salvador. O jogador foi especulado em dezembro na Toca do Leão, porém sem acordo.

Natural de Porto Alegre, Luiz Adriano Souza da Silva tem 36 anos e foi formado na base do Internacional. Em 2006, o centroavante se transferiu para o Shakhtar Donetsk-UCR, onde atuou por nove temporadas. Ainda na Europa, também jogou por Milan-ITA, Spartak Moscou-RUS e Antalyaspor-TUR.

Ele retornou ao Brasil em 2019, onde ficou por dois anos no Palmeiras. Retornou ao Inter em 2023, onde tem vínculo até o mês de junho. Na atual temporada, Luiz Adriano fez três partidas e não marcou gols.

O Vitória tem como opções para o comando de ataque Alerrandro, Caio Dantas e Léo Gamalho, que se recupera de lesão.