Vitória está muito próximo de renovação com Léo Condé; saiba detalhes | A TARDE

Após anunciar seis renovações com jogadores na última quinta-feira, o Vitória pode prorrogar o vínculo com mais um nome para 2024. A bola da vez é o técnico Léo Condé, que está cada vez mais próximo de acertar a permanência com o Leão.

O Portal A TARDE apurou que o comandante já estaria apalavrado com o Rubro-Negro baiano, restando apenas detalhes para a confirmação do acordo. A expectativa é que Condé renove com o Vitória até, no máximo, neste fim de semana.

Anteriormente, uma primeira proposta havia sido feita pelo staff do jogador à diretoria rubro-negra, mas o clube baiano tinha oferecido uma contraproposta e aguardava a definição por parte do treinador. O clube, inclusive, colocou a renovação de Condé como um dos assuntos de coletiva de imprensa que acontecerá nesta sexta-feira, 1º.

Léo Condé chegou ao Vitória em fevereiro deste ano e participou das campanhas de eliminação do Baianão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No entanto, o time encaixou no segundo semestre e arrancou na Série B, sagrando-se campeão. Ao todo, o comandante esteve à frente do Rubro-Negro em 46 partidas, com 23 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

Além do Leão da Barra, Condé ainda teve passagens de destaque por Botafogo-SP e Grêmio Novorizontino, quando conseguiu o acesso da Série C para a Série B. Ele também teve bom desempenho com o Sampaio Corrêa, batendo na trave em três oportunidades para uma subida à Série A.