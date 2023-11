Vitória prorroga contrato com seis jogadores para 2024; confira | A TARDE

Após o título do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória concluiu a renovação de contrato de seis jogadores para a temporada 2024. Os atletas que ampliaram vínculo com o rubro-negro baiano são o zagueiro Camutanga, os laterais Zeca e Felipe Vieira, além dos atacantes Zé Hugo, Osvaldo e Léo Gamalho.

Os novos contratos dos atletas foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, que corresponde ao registro nacional de jogadores. Com exceção do lateral-esquerdo Felipe Vieira, que se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, os outros cinco estarão à disposição da comissão técnica para os trabalhos de pré-temporada.

O Vitória irá disputar o Campeonato Baiano, as Copas do Brasil e do Nordeste, além do Campeonato Brasileiro da Série A na próxima temporada. O Leão da Barra estreia no Campeonato Baiano no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, fora de casa, contra o Jacuipense, às 19h15.