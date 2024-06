Vitória está pronto para pegar o Atlético-GO; confira o provável time | A TARDE

O Vitória está pronto para o confronto direto diante do Atletico-GO, marcado para este sábado, 1, às 16h, no Barradão, válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O elenco deu início as atividades desta sexta-feira, 31, no campo Bebeto Gama, com atividades com o aquecimento comandado pelo preparador Caio Gilli. O técnico Thiago Carpini ministrou um trabalho de movimentação ofensiva e finalizações a gol, enquanto o assistente Estephan Djian fez atividades específicas com atletas do setor de defesa.

Ao final, os jogadores aperfeiçoam cobranças de faltas e pênaltis. Com os titulares liberados, o restante do elenco participou de um trabalho de posse de bola, sob o comando do assistente Márcio Goiano.

Time terá desfalques e retornos

A equipe rubro-negra terá desfalques para o compromisso diante do Dragão. Expulso contra o Vasco, Camutanga está fora. Com lesão no joelho, o atacante Mateus Gonçalves foi vetado pelo departamento médico. Acometido de um desconforto muscular, Rodrigo Andrade também fica de fora.

Em compensação, o zagueiro Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão na última partida, retorna a equipe, assim como o lateral-direito Willean Lepo, que deve compor os 11 iniciais. A novidade entre os 24 convocados para o jogo é a inclusão do meia cria da base Fábio Soares.

Com isso, a tendência é que a equipe seja escalada com Lucas Arcanjo; Willean Lepo; Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK; Dudu, William Oliveira e Daniel Jr; Matheusinho, Janderson e Alerrandro.

No Z-4, o Leão da Barra soma apenas um ponto e está na 18ª posição. O Vitória ainda não venceu na Série A. Em cinco jogos, a equipe tem um empate e quatro derrotas.

