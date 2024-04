Vitória está próximo de acerto com zagueiro do Grêmio | A TARDE

O Vitória está muito próximo da contratação do zagueiro Bruno Uvini, do Grêmio. A informação foi revelada pelo diretor de futebol, Ítalo Rodrigues, durante a comemoração do 30° título baiano, neste domingo, 7.

"A gente tem conversas com o Bruno. A ideia é que se concretize nos próximos dias e que ele chegue ao longo dessa semana. Mais um atleta que vem pra somar, mais um atleta que entende do projeto e que, se Deus quiser, vai nos ajudar também a não ter só um time forte, mas ter um grupo forte na Serie A", confirmou o dirigente em entrevista ao Portal A TARDE.

Além do zagueiro, que será opção para substituir Wagner Leonardo ou Camutanga, os planos do Leão são de reforçar ainda mais o elenco para as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, até porque alguns atletas deverão estar de saída do clube.

"A gente está buscando hoje especificamente três posições. Uma delas é o zagueiro, mas o mercado é muito aquecido, ele oferece algumas oportunidades que a gente não pode perder. Então a gente está atento a todas as posições, ver o que o mercado vai nos oferecer para que a gente possa estar fazendo vitória forte", confirmou Ítalo.

Bruno Uvini tem 32 anos e acumula passagens por grandes clubes como Santos, São Paulo, Napoli e Tottenham. No Grêmio desde 2023, o zagueiro foi contratado para ser uma opção para um esquema defensivo que tem como titulares absolutos Geromel e Kannemann. Por terras gaúchas, o defensor fez 32 jogos e foi bicampeão estadual.