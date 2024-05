Vitória estreia na Copa do Brasil com derrota para o Botafogo | A TARDE

O Vitória estreou na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 2, diante do Botafogo. O jogo de ida da terceira fase foi realizado no Engenhão e terminou com derrota do Rubro-Negro. Eduardo, na etapa final, marcou o único gol do jogo.

O resultado deixa o Vitória em desvantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 21 de maio, no Barradão. Para se classificar, o Leão precisa vencer o Botafogo por, pelo menos, dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol, a vaga nas oitavas de final será decidida por meio de disputa de pênaltis.

No fim de semana, o Vitória muda o foco para o Campeonato Brasileiro, onde ainda não venceu. O Rubro-Negro recebe o São Paulo no Barradão, às 16h de domingo, 5, pela 5ª rodada.

O jogo

Com novo esquema tático e mudanças no time titular, o Vitória demorou a entrar na partida e foi sufocado pela forte marcação pressão do Botafogo nos minutos iniciais. Quando colocou a bola no chão, teve paciência e superou a primeira linha do Alvinegro, o Rubro-Negro levou perigo.

A primeira oportunidade foi com Alerrandro, aos 9, que recebeu cruzamento rasteiro de Matheusinho e tentou a finalização de pé esquerdo, mas pegou na bola e não levou perigo ao gol defendido por John.

Aos 26, o Vitória teve a melhor chance para abrir o placar. Aos 26, após cobrança de escanteio de Matheusinho, a bola sobrou para Camutanga que, no susto, dominou errado e não conseguiu a finalização. Patrick de Paula chegou primeiro e mandou para escanteio.

No fim, aos 44, Willeam Lepo fez jogada individual na ponta direita e cruza para a área, onde PK ajeitou e deixou para Alerrandro chegar batendo, mas na primeira a bola explodiu na marcação, na sobra Patrick de Paulo fez o desarme. Sem gols, as duas equipes foram para o vestiário com placar empatado.

Segundo tempo

A etapa final começou diferente, mais agitada. O Vitória, levemente melhor, teve duas boas chances para abrir o placar, mas desperdiçou. Primeiro com Dudu, aos 7, que após contra-ataque puxado por Matheusinho, ficou completamente sozinho dentro da grande área, mas no momento em que recebeu o passe, escorregou e caiu, sem conseguir alcançar a bola. No lance seguinte, Matheusinho recebeu passe de Dudu, partiu para cima da marcação e finalizou com o pé esquerdo, para fora.

O Botafogo, antes disso, chegou com perigo uma vez, com o lateral Cuiabano. Aos 6, ele viu Lucas Arcanjo adiantado e, do lado esquerdo do campo, finalizou direto, mas o goleiro do Vitória conseguiu fazer a defesa e jogar para escanteio.

A partir daí, o Botafogo assumiu o comando do jogo. Entraram Romero, Júnior Santos e Danilo Barbosa e o time se transformou. Então aos 19, após rápida troca de passes que envolveu o sistema defensivo do Vitória, Jefinho deixou Eduardo na cara do gol, que finalizou no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer.