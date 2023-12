Vitória estreia na Copinha feminina com derrota | A TARDE

O time feminino do Vitória estreou com revés na Copa São Paulo de Futebol Júnior da categoria. Na manhã desta segunda-feira, 4, as Leoas da Barra foram superadas pela Ferroviária-SP por 3 a 0, no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, em jogo válido pela primeira rodada do grupo B

As Leoas foram a campo escaladas pelo técnico Anderson Magalhães com Yasmin; Isabela, Luanda Naty e Tita; Evelin, Cidiele e Tai; Pretinha, Raíssa Moraes e Nicoly.

O próximo compromisso do time vermelho e preto na Copinha feminina na próxima quinta-feira, 7, às 8h45, contra o Internacional.