Vitória faz treino final em Salvador com foco no Altos-PI | A TARDE

O elenco do Vitória deu continuidade a preparação com foco na partida contra o Altos-PI, marcado para este domingo, 4, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela estreia na Copa do Nordeste 2024.

A atividade final em Salvador foi realizada na tarde desta sexta-feira, 2, na Toca do Leão. Após o aquecimento, o técnico Léo Condé ministrou um treino tático posicional com os 11 iniciais, onde aplicou a estratégia de jogo. Logo depois, as atividades táticas foram com 11 contra 11 em campo reduzido para aperfeiçoar saída de bola e marcação.

No campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, os assistentes Renato Negrão e Ricardo Amadeu comandavam uma atividade com o restante do grupo. Os goleiros Muriel, Maycon Cleiton e Davi, titular da equipe Sub-20 na Copa São Paulo, treinaram com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Foram convocados 20 jogadores para a viagem ao Piauí. O desfalque é o goleiro Lucas Arcanjo, que está acometido de uma lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, ocorrida no jogo contra o Jequié pelo estadual.

A delegação rubro-negra embarcou para a capital piauiense no início da noite e tem chegada prevista para às 00h30 deste sábado, 3. O time fecha a preparação no turno da tarde, no Estádio Albertão.