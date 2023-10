Vitória fecha parceria com empresa para venda de consórcio; saiba mais | A TARDE

O Esporte Clube Vitória, em parceria com a Ademicon, lançou o seu consórcio de veículos, em formato 100% digital. A iniciativa tem por objetivo tornar a modalidade financeira uma fonte de receita extra para o clube e proporcionar a conquista de veículos leves e pesados de maneira planejada pelos torcedores.



A parceria vai oferecer créditos de consórcio de veículos que variam de R$ 40 mil a R$ 400 mil (cota única) para a compra de carros, ônibus, caminhões, implementos rodoviários e até mesmo embarcações.



O novo produto surge para o mercado no modelo de negócio chamado de CaaS Digital (Consortium as a Service), por meio do qual a Ademicon estabelece parcerias com grandes marcas para a comercialização online de cotas de consórcio no formato white label.



As expectativas da Ademicon e do Vitória são otimistas em relação ao novo produto. “O Vitória é um dos clubes mais conhecidos do Brasil e do Nordeste, uma região estratégica para a Ademicon, que está em plena expansão”, diz Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.



Atualmente, o consórcio de veículos representa cerca de 12% do volume da carteira da companhia - de janeiro a agosto, foram comercializados mais de R$ 1,4 bilhão em créditos apenas neste segmento. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), no primeiro trimestre de 2023, o consórcio de veículos representou 15,8% do total de créditos comercializados pelo sistema como um todo no período, com uma alta de 22%, em relação ao ano anterior.